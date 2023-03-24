США підтримує програму Зеленського "Зерно з України"

рф продовжує саботувати процес перевірок

Наразі в порту Одеси завантажують судно для Ємену. За ініціативи Зеленського 4 мільйони людей будуть нагодовані.

Про це Новини.LIVE дізнались від Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні я знаходжуся тут, щоб виголосити непохитну підтримку Сполучених Штатів, програмі президента Зеленського "Зерно з України". Дуже важливо, що навіть у свої найтемніші часи, не зважаючи на складнощі, Україна продовжує підтримувати ті країни, які потребують допомоги в подоланні продовольчої кризи", — зазначила Бріджит Брінк.

Також Посол США зазначила, що вони прибули із порту, де завантажують зерно для відправлення до Ємену. Це допоможе нагодувати 4 мільйони людей, які того потребують.

Зернова ініціатива так само допомагає розвивати економіку Україна, а також сприяє розвитку фермерів. Втім рф продовжує саботаж перевірок в Босфорі.

"Я хотіла б наголосити на тому, що ми повинні підтримувати й продовжувати цю ініціативу, і ми повинні нарощувати темпи поставок. Наразі 100 кораблів у Босфорській протоці очікують проходження інспекції. І зараз, зважаючи на те, що росія штучно накладає певні обмеження щодо того, як провести інспекцію, обробку суден до відправки можливо відправляти 2, 3 судна на день. Хоча насправді без додаткового обмеження це могли бути 45 суден. Тому хотілось би покращити цю ситуацію та підвищити темпи", — додала Бріджит Брінк.

Зазначимо, пролонгація "зернової угоди" всього на 60 днів може свідчити про маніпуляцію з боку рф. В Стамбульських домовленостях прописаний мінімальний строк продовження роботи "коридору" на 120 днів, втім росіян цього разу це не влаштовує.