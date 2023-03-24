США підтримує програму Зеленського "Зерно з України"
Наразі в порту Одеси завантажують судно для Ємену. За ініціативи Зеленського 4 мільйони людей будуть нагодовані.
Про це Новини.LIVE дізнались від Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Бріджит Брінк.
-
Іспанія надасть Україні понад 14 мільйонів євро для продовольчої програми
-
Екскерівника Харківського авіаційного заводу підозрюють у привласнені майже півмільйона євро
-
КС Вірменії визнав, що зобов'язання за Римським статутом відповідають конституції
-
Мудрик, Зінченко, Миколенко та Забарний зіграють у матчі зірок АПЛ
-
Окупаційна влада Криму почала масово тікати та вивозити родичів з півострова
-
Світовий банк оцінив, скільки Україні потрібно коштів на відбудову після війни
-
"Нова пошта" вкладе мільйони євро у бізнес на значній території ЄС
-
соловйов розгнівався через Галкіна: пропагандист висунув вимоги владі рф
-
Україна виконала 72% умов Угоди про асоціацію з ЄС: що досі не вдалося налагодити
-
На Одещині прикордонний собака виявив контрабанду сигарет
"Сьогодні я знаходжуся тут, щоб виголосити непохитну підтримку Сполучених Штатів, програмі президента Зеленського "Зерно з України". Дуже важливо, що навіть у свої найтемніші часи, не зважаючи на складнощі, Україна продовжує підтримувати ті країни, які потребують допомоги в подоланні продовольчої кризи", — зазначила Бріджит Брінк.
Також Посол США зазначила, що вони прибули із порту, де завантажують зерно для відправлення до Ємену. Це допоможе нагодувати 4 мільйони людей, які того потребують.
Зернова ініціатива так само допомагає розвивати економіку Україна, а також сприяє розвитку фермерів. Втім рф продовжує саботаж перевірок в Босфорі.
"Я хотіла б наголосити на тому, що ми повинні підтримувати й продовжувати цю ініціативу, і ми повинні нарощувати темпи поставок. Наразі 100 кораблів у Босфорській протоці очікують проходження інспекції. І зараз, зважаючи на те, що росія штучно накладає певні обмеження щодо того, як провести інспекцію, обробку суден до відправки можливо відправляти 2, 3 судна на день. Хоча насправді без додаткового обмеження це могли бути 45 суден. Тому хотілось би покращити цю ситуацію та підвищити темпи", — додала Бріджит Брінк.
Зазначимо, пролонгація "зернової угоди" всього на 60 днів може свідчити про маніпуляцію з боку рф. В Стамбульських домовленостях прописаний мінімальний строк продовження роботи "коридору" на 120 днів, втім росіян цього разу це не влаштовує.