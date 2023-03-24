США поддерживает программу Зеленского "Зерно из Украины"

рф продолжает саботировать процесс проверок

В порту Одессы загружают судно для Йемена. По инициативе Зеленского 4 миллиона человек будут накормлены.

Об этом Новини.LIVE узнали от Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Сегодня я нахожусь здесь, чтобы произнести непоколебимую поддержку Соединенных Штатов, программе президента Зеленского "Зерно из Украины". Очень важно, что даже в свои самые темные времена, несмотря на сложности, Украина продолжает поддерживать те страны, которые нуждаются в помощи в преодолении продовольственного кризиса ", — отметила Бриджит Бринк.

Также Посол США отметила, что они прибыли из порта, где загружают зерно для отправки в Йемен. Это поможет накормить 4 миллиона нуждающихся.

Зерновая инициатива также помогает развивать экономику Украины, а также способствует развитию фермеров. Впрочем россия продолжает саботаж проверок в Босфоре.

"Я хотела бы подчеркнуть, что мы должны поддерживать и продолжать эту инициативу, и мы должны наращивать темпы поставок. Сейчас 100 кораблей в Босфорском проливе ожидают прохождения инспекции. И сейчас, учитывая, что Россия искусственно накладывает определенные ограничения относительно того, Как провести инспекцию, обработку судов до отправки возможно отправлять 2, 3 судна в день. Хотя на самом деле без дополнительного ограничения это могли быть 45 судов. Поэтому хотелось бы улучшить эту ситуацию и повысить темпы", — добавила Бриджит Бринк.

Отметим, пролонгация "зернового соглашения" всего на 60 дней может свидетельствовать о манипуляции со стороны россии. В Стамбульских договоренностях прописан минимальный срок продления работы "коридора" на 120 дней, впрочем, россиян на этот раз это не устраивает.