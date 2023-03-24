Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow США поддерживает программу Зеленского "Зерно из Украины" arrow

США поддерживает программу Зеленского "Зерно из Украины"

24 марта 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
рф продолжает саботировать процесс проверок
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В порту Одессы загружают судно для Йемена. По инициативе Зеленского 4 миллиона человек будут накормлены.

Об этом Новини.LIVE узнали от Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Бриджит Бринк.

Читайте также:

"Сегодня я нахожусь здесь, чтобы произнести непоколебимую поддержку Соединенных Штатов, программе президента Зеленского "Зерно из Украины". Очень важно, что даже в свои самые темные времена, несмотря на сложности, Украина продолжает поддерживать те страны, которые нуждаются в помощи в преодолении продовольственного кризиса ", — отметила Бриджит Бринк.

Также Посол США отметила, что они прибыли из порта, где загружают зерно для отправки в Йемен. Это поможет накормить 4 миллиона нуждающихся.
Зерновая инициатива также помогает развивать экономику Украины, а также способствует развитию фермеров. Впрочем россия продолжает саботаж проверок в Босфоре.

"Я хотела бы подчеркнуть, что мы должны поддерживать и продолжать эту инициативу, и мы должны наращивать темпы поставок. Сейчас 100 кораблей в Босфорском проливе ожидают прохождения инспекции. И сейчас, учитывая, что Россия искусственно накладывает определенные ограничения относительно того, Как провести инспекцию, обработку судов до отправки возможно отправлять 2, 3 судна в день. Хотя на самом деле без дополнительного ограничения это могли быть 45 судов. Поэтому хотелось бы улучшить эту ситуацию и повысить темпы", — добавила Бриджит Бринк.

Отметим, пролонгация "зернового соглашения" всего на 60 дней может свидетельствовать о манипуляции со стороны россии. В Стамбульских договоренностях прописан минимальный срок продления работы "коридора" на 120 дней, впрочем, россиян на этот раз это не устраивает.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

16:36 Глава "ДНР" заявил, что порты Мариуполя и Бердянска включены в реестр рф: детали

Эксклюзив

16:30Испания предоставит Украине более 14 миллионов евро для продовольственной программы

16:15 Эксруководителя Харьковского авиационного завода подозревают в присвоении почти полмиллиона евро

16:15 КС Армении признал, что обязательства по Римскому уставу соответствуют конституции

16:14 Мудрик, Зинченко, Миколенко и Забарный сыграют в матче звезд АПЛ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:13 Оккупационные власти Крыма начали массово бежать и вывозить родственников с полуострова

15:52 Всемирный банк оценил, сколько Украине нужно средств на восстановление после войны

15:50 "Новая почта" вложит миллионы евро в бизнес на значительной территории ЕС

Новина з відео

15:46 соловьев рассердился из-за Галкина: пропагандист выдвинул требования властям рф

15:25 Украина выполнила 72% условий Соглашения об ассоциации с ЕС: что до сих пор не удалось наладить

Новина з відео

15:46 соловьев рассердился из-за Галкина: пропагандист выдвинул требования властям рф

Новина з відео

15:10 В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

Новина з відео

14:59 Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства

Новина з відео

14:40 Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности

Новина з відео

14:01 Украина передала россии часть пленных оккупантов без обмена: подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:40 Флоту рф уже не так спокойно в своей "тихой гавани", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужный вспомнил о ракетном ударе по базе оккупантов в Бердянске

Новина з відео

12:26 Linkin Park представил неизданную ранее песню, видеоряд к которой подобрал искусственный интеллект

Новина з відео

12:10 "Зерновая сделка": рф пытается манипулировать миром

Новина з відео

11:58 Солистка группы KAZKA посвятила новую песню своему бойфренду и намекнула на свадьбу

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

Актуальное по теме

None 24 Март 16:36

Глава "ДНР" заявил, что порты Мариуполя и Бердянска включены в реестр рф: детали

None 24 Март 15:37

Испания предоставит Украине более 14 миллионов евро для продовольственной программы

None 24 Март 16:15

Эксруководителя Харьковского авиационного завода подозревают в присвоении почти полмиллиона евро

None 24 Март 16:15

КС Армении признал, что обязательства по Римскому уставу соответствуют конституции

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB