"Зернова угода": рф намагається маніпулювати світом
Пролонгація "зернової угоди" всього на 60 днів може свідчити про маніпуляцію з боку рф. В Стамбульських домовленостях прописаний мінімальний строк продовження роботи "коридору" на 120 днів, втім росіян цього разу це не влаштовує.
Про це в ефірі телемарафону розповів член Комітету з питань аграрної та земельної політики Сергій Лабазюк.
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"росія — це ще той маніпулятор і злочинець, який регулярно знаходить любі методи, як тільки можна маніпулювати світом. Час нашим партнером вже зрозуміти і визначитись, що з росією просто домовлятися неможливо, потрібно приймати рішення і його виконувати. Ми не через росію транспортуємо зерно по Чорному морю, яким має право користуватися, в тому числі і Україна", — зазначив Сергій Лабазюк.
Робота зернового коридору
Україна зазнала втрат через навмисні дії інспекторів рф в січні, коли експорт "зерновим коридором" зменшився на 25% порівняно з груднем. Інспектори затримували судна у Босфорі, що призвело до критично низького показника виходу суден з портів — лише 2-3 на добу, і це продовжилось й у лютому. Ситуація залишається напруженою, і влада прагне розв'язувати цю проблему шляхом взаємодії з міжнародними партнерами.
Втім за тиждень роботи "зернового коридору" з 13 по 19 березня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано понад мільйон тонн агропродукції, що на 65% перевищує відвантаження цим каналом на минулому тижні. Кількість кораблів, які були завантажені, становила 22 одиниці, на шість суден більше, ніж попереднього тижня.
Продовження "зернової угоди"
В рф зробили заяву про продовження дії домовленостей. Втім, експортувати продовольство мають не 120, а 60 днів. Віцепрем'єр-міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков зазначив, що це суперечить домовленостям.
Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.