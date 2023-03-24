"Зерновая сделка": рф пытается манипулировать миром

В рф приняли решение продлить договоренности до 18 мая

Пролонгация "зернового соглашения" всего на 60 дней может свидетельствовать о манипуляции со стороны россии. В Стамбульских договоренностях прописан минимальный срок продления работы "коридора" на 120 дней, впрочем, россиян на этот раз это не устраивает.

Об этом в эфире телемарафона рассказал член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк.

"россия — это еще тот манипулятор и преступник, который регулярно находит любые методы, как только можно манипулировать миром. Время нашим партнером уже понять и определиться, что с россией просто договариваться невозможно, нужно принимать решения и его выполнять. Мы из-за россии транспортируем зерно по Черному морю, которым вправе пользоваться, в том числе и Украина", — отметил Сергей Лабазюк.

Работа зернового коридора

Украина понесла потери из-за преднамеренных действий инспекторов россии в январе, когда экспорт "зерновым коридором" уменьшился на 25% по сравнению с декабрем. Инспекторы задерживали суда в Босфоре, что привело к критически низкому показателю выхода судов из портов – всего 2-3 в сутки, и это продолжилось и в феврале. Ситуация остается напряженной, и власти стремятся решать эту проблему путем взаимодействия с международными партнерами.

Впрочем, за неделю работы "зернового коридора" с 13 по 19 марта 2023 года через морские порты Одесской области было экспортировано более миллиона тонн агропродукции, что на 65% превышает отгрузку этим каналом на прошлой неделе. Количество кораблей, которые были загружены, составило 22 единицы, на шесть судов больше, чем на прошлой неделе.

Продление "зернового соглашения"

В россии сделали заявление о продлении действия договоренностей. Впрочем, экспортировать продовольствие должны не 120, а 60 дней. Вице-премьер-министр инфраструктуры и развития общин и территорий Александр Кубраков отметил, что это противоречит договоренностям.

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.