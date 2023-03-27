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Одесские аграрии получат семена подсолнечника и удобрений

27 марта 2023 17:04
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одесские аграрии получат семена подсолнечника и удобрений
Помощь оказывают международные партнеры
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Аграрии Одесской области получат помощь от USAID. После 5 апреля семена подсолнечника и удобрения поступят заказчикам.

Об этом сообщает Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА.

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"Из-за большого количества заявлений аграриев на получение семян подсолнечника и удобрений от USAID АГРО, в Программе решили сократить для заявителей время на ожидание. Ориентировочно после 5 апреля заказ поступит", — говорится в сообщении.

До 24 марта каждый получатель удобрений или семян подсолнечника получит уведомление о статусе своей заявки по электронному адресу, указанному в заявке. Сообщения на электронную почту придут от СОК Зерновой – администратора этого проекта со стороны Программы USAID АГРО. СОК Зерновой также сообщит о месте и времени, когда семена или удобрения можно забрать из склада собственным транспортом получателя, а также другие детали.

Всего по программам инициативы USAID AGRI-Украина: 6300 хозяйств получат удобрения, 1211 хозяйств получат семена подсолнечника. Около 700 хозяйств получат семена кукурузы от компании Байер Украина.

Выдача семян и удобрений утвержденным заявителям ожидается после 5 апреля.

Проект внедряется программой USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) в сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Он направлен на поддержку микро-, малых и средних предприятий в Украине, которые обрабатывают от 5 до 500 га и занимаются выращиванием зерновых и масличных культур. Возможностью смогут воспользоваться не менее 6 800 фермерских хозяйств Украины.

Напомним, заместитель директора Всемирной Организации ООН выразила благодарность за помощь представителей США, Испании и Франции в рамках зерновой инициативы, обеспечивающей продовольственную безопасность в Украине и на глобальном уровне. Также была отдельно отмечена роль украинских партнеров, помогающих в развитии экономики и поддержке аграриев.
Фото: Аграрная неделя

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