На Одещині прогнозують збільшення врожаю рису

Пагони рису. Фото: pixabay

Аграрії Одеської області прогнозують вдвічі більший врожай рису, ніж минулого року. Наразі вже залучені під вирощування 20% рисових систем від наявних.

Про це повідомляють місцеві видання із посилання на голову Кілійської громади В’ячеслава Чернявського.

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Цієї весни рисом засівають понад 2000 гектарів полів. Хоча в довоєнні роки цей показник був вдвічі більшим — під вирощування "білого золота" відводилося близько 4,5 тис. гектарів полів.

"Якби фермери знали заздалегідь, що весною випаде така кількість опадів, то вони взимку внесли більше добрив. Бо ж позаминулого року рисоводи це зробили, а потім через посуху воно "спалило" листя рослин", — зазначає В’ячеслав Чернявський.

За його словами, показники врожайності цього року будуть кращими. За попередніми прогнозами, фермери планують зібрати до 5 тонн рису з одного гектара.

Зазначимо, що майже 30% від загального обсягу виробництва цієї культури в Україні вирощує саме Одеська область. Втім цьогоріч під вирощування цієї культури залучено всього лише 20% рисових систем від наявних.

Нагадаємо, в Одеській області розпочалася посівна кампанія рису. Запрацювала помпова станція Кілійської зрошувальної системи для затоплення рисових чеків на площі понад 400 га.