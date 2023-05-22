Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области прогнозируют увеличение урожая риса arrow

В Одесской области прогнозируют увеличение урожая риса

22 мая 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области прогнозируют увеличение урожая риса
Побеги риса. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Аграрии Одесской области прогнозируют вдвое больший урожай риса, чем в прошлом году. В настоящее время уже вовлечены под выращивание 20% рисовых систем от имеющихся.

Об этом сообщают местные издания со ссылкой на главу Килийской громады Вячеслава Чернявского.

Читайте также:

Этой весной рисом засевают более 2000 гектаров полей. Хотя в довоенные годы этот показатель был вдвое больше — под выращивание "белого золота" отводилось около 4,5 тыс. гектаров полей.

"Если бы фермеры знали заранее, что весной выпадет такое количество осадков, то они зимой внесли больше удобрений. Ведь в позапрошлом году рисоводы это сделали, а затем из-за засухи они "сожгли" листья растений", отмечает Вячеслав Чернявский.

По его словам, показатели урожайности в этом году будут лучше. По предварительным прогнозам фермеры планируют собрать до 5 тонн риса с одного гектара.

Отметим, что почти 30% общего объема производства этой культуры в Украине выращивает именно Одесская область. Впрочем, в этом году под выращивание этой культуры привлечено всего лишь 20% рисовых систем от имеющихся.

Напомним, в Одесской области началась посевная кампания риса. Заработала помповая станция Килийской оросительной системы для затопления рисовых чеков на площади более 400 га.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас