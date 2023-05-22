В Одесской области прогнозируют увеличение урожая риса

Побеги риса. Фото: pixabay

Аграрии Одесской области прогнозируют вдвое больший урожай риса, чем в прошлом году. В настоящее время уже вовлечены под выращивание 20% рисовых систем от имеющихся.

Об этом сообщают местные издания со ссылкой на главу Килийской громады Вячеслава Чернявского.

Читайте также:

Этой весной рисом засевают более 2000 гектаров полей. Хотя в довоенные годы этот показатель был вдвое больше — под выращивание "белого золота" отводилось около 4,5 тыс. гектаров полей.

"Если бы фермеры знали заранее, что весной выпадет такое количество осадков, то они зимой внесли больше удобрений. Ведь в позапрошлом году рисоводы это сделали, а затем из-за засухи они "сожгли" листья растений", — отмечает Вячеслав Чернявский.

По его словам, показатели урожайности в этом году будут лучше. По предварительным прогнозам фермеры планируют собрать до 5 тонн риса с одного гектара.

Отметим, что почти 30% общего объема производства этой культуры в Украине выращивает именно Одесская область. Впрочем, в этом году под выращивание этой культуры привлечено всего лишь 20% рисовых систем от имеющихся.

Напомним, в Одесской области началась посевная кампания риса. Заработала помповая станция Килийской оросительной системы для затопления рисовых чеков на площади более 400 га.