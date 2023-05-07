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На Одещині триває посівна кампанія рису

7 травня 2023 18:00
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Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині триває посівна кампанія рису
Рисові поля залиті водою. Фото:pixabay
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На Одещині розпочалася посівна кампанія рису. Запрацювала помпова станція Кілійської зрошувальної системи для затоплення рисових чеків на площі понад 400 га.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України

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Цьогоріч, враховуючи непрості умови в яких розпочато поливний сезон, будуть залучені для вирощування рису лише 20 % рисових систем від наявних.

"Біле золото півдня або просто рис — це традиційна тропічна культура, яка понад 100 років вирощується на півдні України. Рис росте у воді, тому поля для його вирощування навесні затоплюють на глибину понад 10 см, залежно від температури",— йдеться у повідомленні.

Особливості вирощування рису

Подача води триває до повної стиглості (вересень). Восени, коли рис достигне, воду зливають і збирають урожай. Загалом зрошувана норма — 21-27 тис. м3/га, з них транспірація — 5 тис. м3/га.

Заливні рисові поля формують екосистеми риб, плазунів, комах, птахів, дрібних гризунів тощо.

Нагадаємо, у межах ініціативи USAID на підтримку стійкості агросектору AGRI-Україна, програма USAID АГРО надає добрива 6300 агровиробникам. Отримати їх можуть фермери, які обробляють від 5 до 500 га.

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