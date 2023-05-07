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В Одесской области продолжается посевная кампания риса

7 мая 2023 18:00
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Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области продолжается посевная кампания риса
Рисовые поля залиты водой. Фото:pixabay
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одесской области началась посевная кампания риса. Заработала помповая станция Килийской оросительной системы для затопления рисовых чеков на площади более 400 га.

Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

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В этом году, учитывая непростые условия, в которых начат поливной сезон, будут привлечены для выращивания риса только 20% рисовых систем от имеющихся.

"Белое золото юга или просто рис — это традиционная тропическая культура, которая более 100 лет выращивается на юге Украины. Рис растет в воде, поэтому поля для его выращивания весной затапливают на глубину более 10 см в зависимости от температуры", говорится в сообщении.

Особенности выращивания риса

Подача воды продолжается до полной спелости (сентябрь). Осенью, когда рис созреет, воду сливают и собирают урожай. В целом орошаемая норма — 21-27 тыс. м3/га, из них транспирация — 5 тыс. м3/га.

Заливные рисовые поля формируют экосистемы рыб, пресмыкающихся, насекомых, птиц, мелких грызунов и т.д.

Напомним, в рамках инициативы USAID в поддержку устойчивости агросектора AGRI-Украина, программа USAID АГРО предоставляет удобрения 6300 агропроизводителям. Получить их могут фермеры, которые возделывают от 5 до 500 га.

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