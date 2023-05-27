В Одесской области засеяно 600 тысяч гектаров озимых культур

Трактор возделывает подсолнечное поле. Фото: google

В Одесской области в этом году посеяли озимые культуры на площадь в 600 тысяч гектаров. С этой общей территории наибольшая часть — 436 тысяч тонн — была отведена под пшеницу.

Об этом сообщает директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной военной администрации Владимир Фролов.

Читайте также:

"В сельхозпредприятиях области под урожай 2023 года посеяно озимых зерновых культур на площади 598,15 тысячи гектаров, пшеницы — 436,4 тысячи гектаров, ячменя — 161,4 тысячи гектаров, озимого рапса — 189 тысяч гектаров", — отметил Владимир Фролов.

По словам чиновника, к середине мая было засеяно 211,5 тысячи гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 85,6% от прогноза. Пшеница, ячмень, горох и овес уже засеяны на 100% запланированных площадей, кукуруза на зерно — на 75%, а подсолнечник — на 84%.

Интересно, что в прошлом году в Одесской области было собрано 3 миллиона тонн зерна. Так регион занял первое место по Украине по намолоту зерновых и зернобобовых культур.

Напомним, в рамках инициативы USAID в поддержку устойчивости агросектора AGRI-Украина, программа USAID АГРО предоставляет удобрения 6300 агропроизводителям. Получить их могут фермеры, которые возделывают от 5 до 500 га.

Также мы писали, что аграрии Одесской области прогнозируют вдвое больший урожай риса, чем в прошлом году. В настоящее время уже вовлечены под выращивание 20% рисовых систем от имеющихся.