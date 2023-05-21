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Аграрії Одещини отримали 2,1 млрд грн кредитів

21 травня 2023 13:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Аграрії Одещини отримали 2,1 млрд грн кредитів
Сходи нового врожаю. Фото: Департамент аграрної політики Одеської ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Аграрії Одеської області з початку року отримали 2,1 млрд гривень банківських кредитів на розвиток господарств. Загалом по країні цей показний становить 31,8 мільярда гривень.

Про це повідомляє Урядовий портал. 

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За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 4,7 тисячі підприємств отримали 17,8 мільярда гривень.

Аграрії Одеської області отримали 2,1 млрд гривень. При цьому найбільший обсяг кредитів надійшов до Київської області — 7,06 млрд гривень.

Разом з тим за програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали їх підприємства таких областей:

  • Кіровоградська: 1,97 млрд гривень — для 697;
  • Вінницька: 1,9 млрд гривень виділено для 610 господарств;
  • Одеська: 1,8 млрд гривень — для 466;
  • Київська: 1,6 млрд гривень — 354 господарств.

Зазначимо, програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Нагадаємо, аграрії Одеської області завершили другу весняну посівну в умовах воєнного стану. Попри складнощі з логістикою, дефіцит працівників сільськогосподарського сектору та здорожчання ціни на паливо та добрива, в регіоні все ж таки вдалося засіяти зерновими, ярими та зернобобовими культурами заплановані площі. Тривалі опади протягом квітня-травня позитивно вплинули на стан посівів, які сьогодні стрімко йдуть у ріст.

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