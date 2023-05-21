Аграрии Одесщины получили 2,1 млрд грн кредитов

Всходы нового урожая. Фото: Департамент аграрной политики Одесской ОВА

Аграрии Одесской области с начала года получили 2,1 млрд. гривен банковских кредитов на развитие хозяйств. В целом по стране этот показатель составляет 31,8 млрд гривен.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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По государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" 4,7 тысячи предприятий получили 17,8 миллиарда гривен.

Аграрии Одесской области получили 2,1 млрд. гривен. При этом самый большой объем кредитов поступил в Киевскую область — 7,06 млрд гривен.

Вместе с тем по программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили их предприятия следующих областей:

Кировоградская: 1,97 млрд гривен — для 697;

Винницкая: 1,9 млрд гривен выделено для 610 хозяйств;

Одесская: 1,8 млрд гривен для 466;

Киевская: 1,6 млрд гривен — 354 хозяйств.

Отметим, что программа "Доступные кредиты 5-7-9" упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется под 5–9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Напомним, аграрии Одесской области завершили вторую весеннюю посевную в условиях военного положения. Несмотря на сложности с логистикой, дефицит работников сельскохозяйственного сектора и удорожание цены на топливо и удобрения, в регионе все же удалось засеять зерновыми, яровыми и зернобобовыми культурами запланированные площади. Длительные осадки в течение апреля-мая положительно повлияли на состояние посевов, которые сегодня стремительно уходят в рост.