"Зернова угода": світ виграє від експорту українського продовольства

Перевірка суден з українським зерном в Босфорі. Фото: twitter.com/tcsavunma

У реалізації "зернової угоди", яка надає можливість експортувати українське зерно та продовольство через Чорне море, виграє весь світ. Втім Росія продовжує саботувати процес перевірок суден в Босфорі й завантаження в портах Одещини значно впало.

Про це заявив на пресбрифінгу у Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

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Угода дозволила запобігти перетворенню зерна на зброю та забезпечити доставлення харчових продуктів до країн, що їх потребують. Експорт українського продовольства важливий для світу.

"Увесь світ виграв від того, що Україна отримала можливість доставляти продовольство туди, де воно потрібне. І це ще один механізм, за допомогою якого ми запобігли "вепонізації" (перетворенню на зброю – ред.) Росією продовольства", — зазначив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

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3авантаженість портів Одещини впала на третину. Це пов'язано з саботажем зернової угоди з боку РФ. Недоекспортовано майже 15 млн тонн української агропродукції, при цьому аграрії і вантажовласники зазнають значних збитків, а нужденні країни не отримають вчасно вкрай необхідне українське збіжжя.

17 квітня російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. З 10 квітня російська сторона в Спільному Координаційному Центрі (СКЦ) у Стамбулі в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю суперечить умовам ініціативи та неприйнятно для України. Це ставить під загрозу функціонування "Зернової ініціативи".

Нагадаємо, ворог докладає зусиль, аби призупинити діяльність зернових коридорів у Чорному морі. Крім того, Росія обстрілює Миколаївську область для унеможливлення її участі в угоді.