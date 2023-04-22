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Експорт зерна з портів Одещини продовжується, попри саботаж Росії у Босфорі

22 квітня 2023 15:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Експорт зерна з портів Одещини продовжується
Судно з українським зерном у Босфорі. Фото: Facebook Міністерство розвитку громад
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За минулий тиждень у рамках чорноморської зернової ініціативи 14 суден покинули українські порти. На їхніх бортах було понад пів мільйона зерна та інших агропродуктів. 

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Військові зазначають, що суден могло бути й більше, але РФ продовжує блокувати інспекції в Босфорі й намагається пригальмувати роботу "зернового коридору".

"Військово-морські сили ЗСУ докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 175 суден, з них 51 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 138 суден, з них 44 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, 17 квітня російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини. Це ставить під загрозу функціонування зернової ініціативи. Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян і виступає проти втручання в діяльність українських портів.

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