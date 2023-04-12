В Босфорі за добу не перевірили жодного судна з зерном: в ООН підтвердили саботаж з боку РФ

Перевірка суден у рамках "зернового коридору". Фото: Міністерство оборони Туреччини / twitter

Жодне судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечує експорт українського продовольства, вчора так і не змогли перевірити. В ООН очікують, що перевірки зможуть початися сьогодні.

Про це повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

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Офіційні особи України, Росії, Туреччини та ООН мають перевіряти судна водах біля узбережжя Стамбула, коли вони входять і виходять з української території, в рамках домовленостей. Однак, згідно з офіційними онлайн-даними, вчора жодне судно не пройшло перевірку. Цього не сталось, оскільки сторонам потрібно більше часу, щоб досягти згоди щодо оперативних пріоритетів.

"Ми закликаємо всіх учасників виконувати свої обов’язки, щоб забезпечити безперебійне та безпечне пересування суден в інтересах глобальної продовольчої безпеки. ООН тісно співпрацює з усіма сторонами, враховуючи занепокоєння всіх сторін", — зазначив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Зазначимо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 17 суден покинули українські порти. На їхньому борту було пів мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.

Москва погрожує відмовитися від Стамбульських угод, якщо перешкоди для російського експорту залишаться. Крім того, країна-агресор можливо зменшить кількість інспекцій суден у Босфорі.