В Босфоре в сутки не проверили ни одного судна с зерном: в ООН подтвердили саботаж со стороны РФ

Проверка судов в рамках "зернового коридора". Фото: Министерство обороны Турции / twitter

Ни одно судно в рамках Черноморской зерновой инициативы, обеспечивающей экспорт украинского продовольствия, вчера так и не смогли проверить. В ООН ожидают, что проверки смогут начаться сегодня.

Об этом сообщил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Официальные лица Украины, России, Турции и ООН должны проверять суда на водах у побережья Стамбула, когда они входят и выходят с украинской территории, в рамках договоренностей. Однако согласно официальным онлайн-данным, вчера ни одно судно не прошло проверку. Этого не произошло, поскольку сторонам нужно больше времени, чтобы достичь согласия по оперативным приоритетам.

"Мы призываем всех участников выполнять свои обязанности, чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное передвижение судов в интересах глобальной продовольственной безопасности. ООН тесно сотрудничает со всеми сторонами, учитывая обеспокоенность всех сторон", — отметил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Отметим, за прошлую неделю в рамках "зерновой инициативы" 17 судов покинули украинские порты. На их борту было полмиллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Москва грозится отказаться от Стамбульских соглашений, если препятствия для российского экспорта останутся. Кроме того, страна-агрессор может уменьшить количество инспекций судов в Босфоре.