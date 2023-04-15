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Попри саботаж РФ з портів Одещини за тиждень збільшився експорт зерна

15 квітня 2023 17:30
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Анна Мурадова
Редактор
Попри саботаж РФ з портів Одещини за тиждень збільшився експорт зерна
Перевірка суден з українським зерном в Босфорі. Фото: twitter.com/tcsavunma
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 23 судна покинули українські порти. На їхньому борту було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 129 суден, з них 25 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 144 суден, з них 47 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, 11 квітня жодне судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечує експорт українського продовольства, так і не змогли перевірити. Втім вже наступного дня перевірки відновили. 

Москва погрожує відмовитися від Стамбульських угод, якщо перешкоди для російського експорту залишаться. Крім того, країна-агресор можливо зменшить кількість інспекцій суден у Босфорі.

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