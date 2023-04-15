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Несмотря на саботаж РФ, из портов Одесчины за неделю увеличился экспорт зерна

15 апреля 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Несмотря на саботаж РФ, из портов Одесчины за неделю увеличился экспорт зерна
Проверка судов с украинским зерном в Босфоре. Фото: twitter.com/tcsavunma
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 23 судна покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта РФ

Тем временем Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 129 судов, из них 25 судов двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 144 судна, из них 47 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, 11 апреля ни одно судно в рамках Черноморской зерновой инициативы, обеспечивающей экспорт украинского продовольствия, так и не смогли проверить. Впрочем, уже на следующий день проверки возобновили.

Москва грозится отказаться от Стамбульских соглашений, если препятствия для российского экспорта останутся. Кроме того, страна-агрессор может уменьшить количество инспекций судов в Босфоре.

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