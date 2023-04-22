Экспорт зерна из портов Одесщины продолжается

Экспорт зерна из портов Одесчины продолжается, несмотря на саботаж России в Босфоре
За прошедшую неделю в рамках черноморской зерновой инициативы 14 судов покинули украинские порты. На их бортах было более полумиллиона зерна и других агропродуктов.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Военные отмечают, что судов могло быть и больше, но РФ продолжает блокировать инспекции в Босфоре и пытается притормозить работу "зернового коридора".
"Военно-морские силы ВСУ прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.
Объемы экспорта РФ
Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 175 судов, из них 51 судов двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 138 судов, из них 44 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, 17 апреля российская сторона вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы". Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов.