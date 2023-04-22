Экспорт зерна из портов Одесщины продолжается

Судно с украинским зерном в Босфоре. Фото: Facebook Министерство развития общин

За прошедшую неделю в рамках черноморской зерновой инициативы 14 судов покинули украинские порты. На их бортах было более полумиллиона зерна и других агропродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Военные отмечают, что судов могло быть и больше, но РФ продолжает блокировать инспекции в Босфоре и пытается притормозить работу "зернового коридора".

"Военно-морские силы ВСУ прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта РФ

Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 175 судов, из них 51 судов двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 138 судов, из них 44 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, 17 апреля российская сторона вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы". Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов.