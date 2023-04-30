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Чому Росії вигідно блокувати судна з зерном в одеських портах: думка нардепа

30 квітня 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чому Росії вигідно блокувати судна з зерном в одеських портах
Балкери стоять у черзі. Фото: Мінінфраструктури
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росія продовжує спроби блокування зернової угоди. Рух суден з портів Одещини уповільнюється через тривалі зупинки у Босфорі.

Про те, чи зможуть комерційні судна спокійно перебувати у Чорному морі Новинам.LIVE розповів народний депутат України Данило Гетманцев.

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За словами нардепа, у західних країн є важелі впливу на РФ.

"Чимало залежить від ООН, а також позиції Туреччини, наших партнерів, західних країн. Я переконаний у тому, що сьогодні ведеться робота з усіма сторонами, які впливають на роботу зернового коридору. Ми та наші партнери зацікавлені у тому, аби він функціонував, а у ворога інша мета — шантажувати Україну", — наголошує Гетманцев. 

Також він вважає, що зараз Росія робить усе, аби щось виторгувати для себе у контексті цього зернового коридору. А нам треба вирішити перш за все питання заборони експорту української продукції, яке ввели деякі країни Європи. 

"Певна річ, що таке рішення для нас є болючим. На сьогодні вже дозволено транзит українського зерна через ці країни, однак актуальним залишається питання дозволу постачання збіжжя до Польщі, Угорщини та інших країн ЄС, які є споживачами зерна", — додає нардеп.

Нагадаємо, що за минулий тиждень у рамках Чорноморської зернової ініціативи 19 суден покинули українські порти. На їхніх бортах було понад пів мільйона тонн зерна та інших агропродуктів. 

 

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