Експорт українського зерна з портів Одещини збільшився

Балкер з зерном вирушив з порту. Фото: УНІАН

За минулий тиждень у рамках Чорноморської зернової ініціативи 19 суден покинули українські порти. На їхніх бортах було понад пів мільйона тонн зерна та інших агропродуктів.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Військові зазначають, що кількість суден з українським продовольством напряму залежить від російської групи, яка вже вдруге блокує рух балкерів до країн Африки та Азії. Тим самим росіяни уповільнюють темпи зернової угоди.

"Військово-морські сили ЗСУ докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 171 судно, з них 39 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 174 суден, з них 35 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, ворог докладає зусиль, аби призупинити діяльність зернових коридорів у Чорному морі. Росія обстрілює Миколаївську область для унеможливлення її участі в угоді.