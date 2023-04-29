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Експорт українського зерна з портів Одещини збільшився, незважаючи на уповільнення Росією угоди

29 квітня 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Експорт українського зерна з портів Одещини збільшився
Балкер з зерном вирушив з порту. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За минулий тиждень у рамках Чорноморської зернової ініціативи 19 суден покинули українські порти. На їхніх бортах було понад пів мільйона тонн зерна та інших агропродуктів. 

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Військові зазначають, що кількість суден з українським продовольством напряму залежить від російської групи, яка вже вдруге блокує рух балкерів до країн Африки та Азії. Тим самим росіяни уповільнюють темпи зернової угоди. 

"Військово-морські сили ЗСУ докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 171 судно, з них 39 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 174 суден, з них 35 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, ворог докладає зусиль, аби призупинити діяльність зернових коридорів у Чорному морі. Росія обстрілює Миколаївську область для унеможливлення її участі в угоді. 

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