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Экспорт украинского зерна из портов Одесчины увеличился, несмотря на замедление Россией соглашения

29 апреля 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экспорт украинского зерна из портов Одесщины увеличился
Балкер с зерном отправился из порта. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За минувшую неделю в рамках Черноморской зерновой инициативы 19 судов покинули украинские порты. На их бортах было более полумиллиона тонн зерна и других агропродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Военные отмечают, что количество судов с украинским продовольствием напрямую зависит от российской группы, которая уже второй раз блокирует движение балкеров в страны Африки и Азии. Тем самым россияне замедляют темпы зерновой сделки.

"Военно-морские силы ВСУ прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта РФ

Между тем, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 171 судно, из них 39 судов двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 174 судов, из них 35 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, враг прилагает усилия, чтобы приостановить деятельность зерновых коридоров в Черном море. Россия обстреливает Николаевскую область для исключения ее участия в соглашении.

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