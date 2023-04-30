Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Почему России выгодно блокировать суда с зерном в одесских портах: мнение нардепа arrow

Почему России выгодно блокировать суда с зерном в одесских портах: мнение нардепа

30 апреля 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Почему России выгодно блокировать суда с зерном в одесских портах
Балкеры стоят в очереди. Фото: Мининфраструктуры
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россия продолжает попытки блокирования зерновых соглашений. Движение судов из портов Одесчины замедляется из-за продолжительных остановок в Босфоре.

О том, смогут ли коммерческие суда спокойно находиться в Черном море Новинам.LIVE рассказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

Читайте также:

По словам нардепа, у западных стран есть рычаги влияния на РФ.

"Многое зависит от ООН, а также позиции Турции, наших партнеров, западных стран. Я убежден в том, что сегодня ведется работа со всеми сторонами, влияющими на работу зернового коридора. Мы и наши партнеры заинтересованы в том, чтобы он функционировал, а у врага другая цель — шантажировать Украину", — отмечает Гетманцев.

Также он считает, что сейчас Россия делает все, чтобы что-либо выторговать для себя в контексте этого зернового коридора. А нам нужно решить, прежде всего, вопрос запрета экспорта украинской продукции, который ввели некоторые страны Европы.

"Конечно, такое решение для нас болезненно. На сегодняшний день уже разрешен транзит украинского зерна через эти страны, однако актуальным остается вопрос разрешения поставок зерна в Польшу, Венгрию и другие страны ЕС, которые являются потребителями зерна", — добавляет нардеп.

Напомним, что за прошлую неделю в рамках Черноморской зерновой инициативы 19 судов покинули украинские порты. На их бортах было более полумиллиона тонн зерна и других агропродуктов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас