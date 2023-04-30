Почему России выгодно блокировать суда с зерном в одесских портах

Балкеры стоят в очереди. Фото: Мининфраструктуры

Россия продолжает попытки блокирования зерновых соглашений. Движение судов из портов Одесчины замедляется из-за продолжительных остановок в Босфоре.

О том, смогут ли коммерческие суда спокойно находиться в Черном море Новинам.LIVE рассказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

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По словам нардепа, у западных стран есть рычаги влияния на РФ.

"Многое зависит от ООН, а также позиции Турции, наших партнеров, западных стран. Я убежден в том, что сегодня ведется работа со всеми сторонами, влияющими на работу зернового коридора. Мы и наши партнеры заинтересованы в том, чтобы он функционировал, а у врага другая цель — шантажировать Украину", — отмечает Гетманцев.

Также он считает, что сейчас Россия делает все, чтобы что-либо выторговать для себя в контексте этого зернового коридора. А нам нужно решить, прежде всего, вопрос запрета экспорта украинской продукции, который ввели некоторые страны Европы.

"Конечно, такое решение для нас болезненно. На сегодняшний день уже разрешен транзит украинского зерна через эти страны, однако актуальным остается вопрос разрешения поставок зерна в Польшу, Венгрию и другие страны ЕС, которые являются потребителями зерна", — добавляет нардеп.

Напомним, что за прошлую неделю в рамках Черноморской зерновой инициативы 19 судов покинули украинские порты. На их бортах было более полумиллиона тонн зерна и других агропродуктов.