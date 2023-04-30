Завантаженість одеських портів впала на третину

Європейська делегація у порту. Фото: АМПУ

3авантаженість портів Одещини впала на третину. Це пов'язано з саботажем зернової угоди з боку РФ

Про це повідомили у пресслужбі Адміністрації морських портів України.

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За інформацією представників відомства, через гальмування зернової ініціативи робота портів знизилася на 30-35%.

"Недоекспортовано майже 15 млн тонн української агропродукції, при цьому аграрії і вантажовласники зазнають значних збитків, а нужденні країни не отримають вчасно вкрай необхідне українське збіжжя", — розповів начальник одеської філії підприємства Максим Лапай.

Зазначимо, що через це аграрії та вантажовласники зазнають значних збитків, а нужденні країни не отримують вчасно необхідне збіжжя. Таким чином Росія штучно створює голод.

Блокування зернової угоди РФ

17 квітня російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. З 10 квітня російська сторона в Спільному Координаційному Центрі (СКЦ) у Стамбулі в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю суперечить умовам ініціативи та неприйнятно для України. Це ставить під загрозу функціонування "Зернової ініціативи".

Нагадаємо, ворог докладає зусиль, аби призупинити діяльність зернових коридорів у Чорному морі. Росія обстрілює Миколаївську область для унеможливлення її участі в угоді.