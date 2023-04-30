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Загруженность одесских портов упала на треть: в чем причина

30 апреля 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Загруженность одесских портов упала на треть
Европейская делегация в порту. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

3груженность портов Одесчины упала на треть. Это связано с саботажем зерновой сделки со стороны РФ

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

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По информации представителей ведомства, из-за торможения зерновой инициативы работа портов снизилась на 30-35%.

"Недоэкспортировано почти 15 млн тонн украинской агропродукции, при этом аграрии и грузовладельцы терпят значительные убытки, а нуждающиеся страны не получат вовремя крайне необходимое украинское зерно", — рассказал начальник одесского филиала предприятия Максим Лапай.

Отметим, что из-за этого аграрии и грузовладельцы терпят значительные убытки, а нуждающиеся страны не получают вовремя необходимое зерно. Таким образом, Россия искусственно создает голод.

Блокировка зернового соглашения РФ

17 апреля российская сторона вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. С 10 апреля российская сторона в Совместном Координационном Центре (СКЦ) в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, представляющих украинские порты для формирования инспекционного плана. Россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям инициативы и неприемлемо для Украины. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы".

Напомним, враг прилагает усилия, чтобы приостановить деятельность зерновых коридоров в Черном море. Россия обстреливает Николаевскую область для исключения ее участия в соглашении.

 

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