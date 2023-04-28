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Обстріл Миколаєва Росією як спосіб не допустити до зернової угоди регіон

28 квітня 2023 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія не допускає Миколаївщину до участі у зерновій угоді
Відвантаження зерна у порту. Фото: Міністерство інфраструктури
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог докладає зусиль, аби призупинити діяльність зернових коридорів у Чорному морі. Росія обстрілює Миколаївську область для унеможливлення її участі в угоді. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами, окупанти продовжують обстрілювати територію Очакова та інших населених пунктів на березі моря для демонстрації своєї сили. 

"Ворог продовжує свій тиск з лівого берега Дніпра та завдавати ударів по акваторії Очаківської громади. Таким чином вони нагадують, що не збираються відкривати там зерновий коридор", — наголосила Наталя Гуменюк.

Блокування зернової угоди РФ 

17 квітня російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. З 10 квітня російська сторона в Спільному Координаційному Центрі (СКЦ) у Стамбулі в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю суперечить умовам ініціативи та неприйнятно для України. Це ставить під загрозу функціонування "Зернової ініціативи".

Нагадаємо, 21 квітня з одеської митниці звільнили фігуранта справи з експорту зерна Михайла Мірошніченка. Він потрапив у скандал нелегальним вивозом української продукції.

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