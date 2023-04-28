Росія не допускає Миколаївщину до участі у зерновій угоді

Обстріл Миколаєва Росією як спосіб не допустити до зернової угоди регіон
Ворог докладає зусиль, аби призупинити діяльність зернових коридорів у Чорному морі. Росія обстрілює Миколаївську область для унеможливлення її участі в угоді.
Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.
За її словами, окупанти продовжують обстрілювати територію Очакова та інших населених пунктів на березі моря для демонстрації своєї сили.
"Ворог продовжує свій тиск з лівого берега Дніпра та завдавати ударів по акваторії Очаківської громади. Таким чином вони нагадують, що не збираються відкривати там зерновий коридор", — наголосила Наталя Гуменюк.
Блокування зернової угоди РФ
17 квітня російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. З 10 квітня російська сторона в Спільному Координаційному Центрі (СКЦ) у Стамбулі в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю суперечить умовам ініціативи та неприйнятно для України. Це ставить під загрозу функціонування "Зернової ініціативи".
Нагадаємо, 21 квітня з одеської митниці звільнили фігуранта справи з експорту зерна Михайла Мірошніченка. Він потрапив у скандал нелегальним вивозом української продукції.