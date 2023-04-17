Росія заблокувала інспекції суден в Босфорі

Судно під завантаження в одеському порту. Фото: АМПУ

Сьогодні, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини. Це ставить під загрозу функціонування "Зернової ініціативи".

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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З 10 квітня російська сторона в Спільному Координаційному Центрі м. Стамбул в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують власний план інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю суперечить умовам Ініціативи та неприйнятно для України. В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи "Зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна.

Експорт українського зерна скоротився

З листопада 2022 р. росіяни під різними приводами саботують та затягують час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн.

З квітня 2023 р. російські представники Спільного Координаційного Центру намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь в Ініціативі. Наприклад, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють в реєстрації трьох суден (2 з яких на Китай), на які вже очікує вантаж в порту "Південний".

Продовольча безпека світу під загрозою

Російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень "Зернової ініціативи". Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю

Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян і виступає проти втручання в діяльність українських портів. Сподіваємося, що партнери ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання всіма сторонами Спільного Координаційного Центру процедур, які працювали 9 місяців.