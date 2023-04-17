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"Зерновая инициатива" под угрозой: Россия заблокировала инспекции судов в Босфоре

17 апреля 2023 14:55
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Россия заблокировала инспекцию судов в Босфоре
Судно под погрузку в одесском порту. Фото: АМПУ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Сегодня, 17 апреля, российская сторона второй раз заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы".

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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С 10 апреля российская сторона в Совместном Координационном Центре г. Стамбул в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, представляющих украинские порты для формирования инспекционного плана. Россияне формируют собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям Инициативы и неприемлемо для Украины. В результате уже второй раз за 9 месяцев работы "Зерновой инициативы" не составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одного судна.

Экспорт украинского зерна сократился

С ноября 2022 г. россияне под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций, что уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки на 15-18 млн. тонн.

С апреля 2023 г. российские представители Совместного Координационного Центра пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов, участвующих в Инициативе. Например, с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трех судов (2 из которых на Китай). На них уже ожидает груз в порту "Южный".

Продовольственная безопасность мира под угрозой

Российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направления его работы, что является нарушением международных норм и положений "Зерновой инициативы". Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие.

Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов. Надеемся, что партнеры ООН и Турция смогут обеспечить выполнение всеми сторонами Совместного Координационного Центра процедур, работавших 9 месяцев.

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