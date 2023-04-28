Россия не допускает Николаевщину к участию в зерновом соглашении

Отгрузка зерна в порту. Фото: Министерство инфраструктуры

Враг прилагает усилия, чтобы приостановить деятельность зерновых коридоров в Черном море. Россия обстреливает Николаевскую область для исключения ее участия в соглашении.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, оккупанты продолжают обстреливать территорию Очакова и других населенных пунктов на берегу моря для демонстрации своей силы.

"Враг продолжает свое давление с левого берега Днепра и наносить удары по акватории Очаковской общины. Таким образом они напоминают, что не собираются открывать там зерновой коридор", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Блокировка зернового соглашения РФ

17 апреля российская сторона вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. С 10 апреля российская сторона в Совместном Координационном Центре (СКЦ) в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, представляющих украинские порты для формирования инспекционного плана. Россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям инициативы и неприемлемо для Украины. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы".

Напомним, 21 апреля с одесской таможни уволили фигуранта дела по экспорту зерна Михаила Мирошниченко. Он попал в скандал с нелегальным вывозом украинской продукции.