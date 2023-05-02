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"Зерновое соглашение": мир выигрывает от экспорта украинского продовольствия

2 мая 2023 13:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновое соглашение": мир выигрывает от экспорта украинского продовольствия
Проверка судов с украинским зерном в Босфоре. Фото: twitter.com/tcsavunma
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В реализации "зернового соглашения", которое дает возможность экспортировать украинское зерно и продовольствие через Черное море, выигрывает весь мир. Впрочем, Россия продолжает саботировать процесс проверок судов в Босфоре и загрузка в портах Одесчины значительно упала.

Об этом заявил на пресс брифинге в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.

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Соглашение позволило предотвратить превращение зерна в оружие и обеспечить доставку пищевых продуктов в нуждающиеся в них страны. Экспорт украинского продовольствия важен для мира.

"Весь мир выиграл от того, что Украина получила возможность доставлять продовольствие туда, где оно нужно. И это еще один механизм, с помощью которого мы предотвратили "вепонизацию" (превращение в оружие – ред.) Россией продовольствия", — отметил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.

Больше о "Зерновом соглашении"

3груженность портов Одесчины упала на треть. Это связано с саботажем зерновой сделки со стороны РФ. Недоэкспортировано почти 15 млн тонн украинской агропродукции, при этом аграрии и грузовладельцы терпят значительные убытки, а нуждающиеся страны не получат вовремя крайне необходимое украинское зерно.

17 апреля российская сторона вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. С 10 апреля российская сторона в Совместном Координационном Центре (СКЦ) в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, представляющих украинские порты для формирования инспекционного плана. Россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям инициативы и неприемлемо для Украины. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы".

Напомним, враг прилагает усилия, чтобы приостановить деятельность зерновых коридоров в Черном море. Кроме того, Россия обстреливает Николаевскую область для исключения ее участия в соглашении.

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