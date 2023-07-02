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Одещина — серед лідерів у збиранні зернових

2 липня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Аграрії Одещини розпочали роботу в полях
Збирання зерна. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На півдні України, зокрема на Одещині, розпочалося збирання озимих культур. Аграрії вийшли на сезонні роботи в полі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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У Мінагрополітики зазначили, що нового врожаю було намолочено понад 200 тис. тонн зерна. А оброблена площа становить 66,2 тис. гектарів.

Що саме обробили

  • Озимого ячменю — 205,5 тис. тонн, обмолочено — 61,5 тис. га при врожайності — 33,5 ц/га.
  • Гороху — 7,6 тис. тонн, обмолочено — 3,6 тис. га при врожайності — 21,1 ц/га.
  • Озимої пшениці — 3,8 тис. тонн, обмолочено — 1,1 тис. га при врожайності — 34,5 ц/га.

Також аграрії Одещини розпочали збирання ріпаку, вони обмолотили 0,7 тис. га й намолотили 0,9 тис. тонн насіння при врожайності 12,9 ц/га.

Нагадаємо, комітет аграрної та земельної політики повідомляє, що аграрії Одещини офіційно розпочали жнива-2023. Збір врожаю планується з площі понад 1 млн га, що охоплює різноманітні культури.

Зазначимо, понад 90 агропідприємців з усієї області зібралися на зустрічі з головою Одеської обласної адміністрації Олегом Кіпером. Під час зустрічі сторони обговорили нагальні питання, пов'язані з початком збору врожаю 2023 року.

Також ми писали, що  аграрії Одеської області прогнозують вдвічі більший врожай рису, ніж минулого року. Наразі вже залучені під вирощування 20% рисових систем від наявних.

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