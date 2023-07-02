Аграрии Одесчины приступили к работе в полях

Сбор зерна. Фото: УНИАН

На юге Украины, в частности в Одесской области, начался сбор озимых культур. Аграрии вышли на сезонные работы в поле.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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В Минагрополитики отметили, что нового урожая было намолочено более 200 тыс. тонн зерна. Обработанная же площадь составляет 66,2 тыс. гектаров.

Что именно обработали

Озимого ячменя — 205,5 тыс. тонн, обмолочено — 61,5 тыс. га при урожайности – 33,5 ц/га.

Гороха — 7,6 тыс. тонн, обмолочено — 3,6 тыс. га при урожайности — 21,1 ц/га.

Озимой пшеницы — 3,8 тыс. тонн, обмолочено — 1,1 тыс. га при урожайности — 34,5 ц/га.

Также аграрии Одесчины приступили к сбору рапса, обмолотили 0,7 тыс. га и намолотили 0,9 тыс. тонн семян при урожайности 12,9 ц/га.

Напомним, комитет аграрной и земельной политики сообщает, что аграрии Одесчины официально начали жатву-2023. Сбор урожая планируется с площади свыше 1 млн га, охватывающей различные культуры.

Отметим, что более 90 агропредпринимателей со всей области собрались на встрече с главой Одесской областной администрации Олегом Кипером. В ходе встречи стороны обсудили насущные вопросы, связанные с началом сбора урожая 2023 года.

Также мы писали, что аграрии Одесской области прогнозируют вдвое больший урожай риса, чем в прошлом году. В настоящее время уже вовлечены под выращивание 20% рисовых систем от имеющихся.