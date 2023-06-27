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Одещина розширює зрошувані землі після руйнування Каховської ГЕС

27 червня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одещина розширює зрошувані землі після руйнування Каховської ГЕС
Зрошувальна система. Фото: Верховна рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська область активно працює над відновленням зрошування земель з метою забезпечення продовольчої безпеки України. За інформацією Комітету з питань аграрної та земельної політики, площа зрошуваних земель на Одещині збільшилась, і цього року область планує забезпечити країну овочами та кавунами.

Про це повідомляє Верховна рада України.

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За даними Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА, область отримала додаткові три тисячі гектарів зрошувальних земель. Більшість цих земель будуть використані для вирощування овочевих культур. Це стало можливим завдяки проведеній реформі зрошення та збільшенню меліоративних площ. 

Одеська область є найбільшим регіоном зрошуваної землі в країні. Загальна площа земель складає 226 тисяч гектарів.

Варто відзначити, що минулого року завдяки реформі меліорації Одеська область отримала ще три тисячі гектарів зрошувальних земель, більшість з яких вже використовується або будуть використані для вирощування овочевих культур. 

Нагадаємо, комітет аграрної та земельної політики повідомляє, що аграрії Одещини офіційно розпочали жнива-2023. Збір врожаю планується з площі понад 1 млн га, що охоплює різноманітні культури.

Зазначимо, понад 90 агропідприємців з усієї області зібралися на зустрічі з головою Одеської обласної адміністрації Олегом Кіпером. У ході зустрічі сторони обговорили нагальні питання, пов'язані з початком збору врожаю 2023.

Також ми писали, що  аграрії Одеської області прогнозують вдвічі більший врожай рису, ніж минулого року. Наразі вже залучені під вирощування 20% рисових систем від наявних.

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