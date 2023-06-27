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Одесчина расширяет орошаемые земли после разрушения Каховской ГЭС

27 июня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесчина расширяет орошаемые земли после разрушения Каховской ГЭС
Оросительная система. Фото: Верховная рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская область активно работает над восстановлением орошения земель с целью обеспечения продовольственной безопасности Украины. По информации Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, площадь орошаемых земель в Одесской области увеличилась, и в этом году область планирует обеспечить страну овощами и арбузами.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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По данным Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА, область получила дополнительные три тысячи гектаров оросительных земель. Большинство этих земель будет использовано для выращивания овощных культур. Это стало возможным благодаря проведенной реформе орошения и увеличению мелиоративных площадей.

Одесская область является самым большим регионом орошаемой земли в стране. Общая площадь земель составляет 226 тысяч гектаров.

Следует отметить, что в прошлом году благодаря реформе мелиорации Одесская область получила еще три тысячи гектаров оросительных земель, большинство из которых уже используются или будут использованы для выращивания овощных культур.

Напомним, комитет аграрной и земельной политики сообщает, что аграрии Одесчины официально начали жатву-2023. Сбор урожая планируется с площади свыше 1 млн га, охватывающей различные культуры.

Отметим, что более 90 агропредпринимателей со всей области собрались на встрече с главой Одесской областной администрации Олегом Кипером. В ходе встречи стороны обсудили насущные вопросы, связанные с началом сбора урожая 2023 года.

Также мы писали, что аграрии Одесской области прогнозируют вдвое больший урожай риса, чем в прошлом году. В настоящее время уже вовлечены под выращивание 20% рисовых систем от имеющихся.

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