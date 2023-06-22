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Одещина забезпечить Україну кавунами та овочами

22 червня 2023 17:00
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Анна Мурадова
Редактор
Одещина забезпечить Україну кавунами та овочами
Продаж кавунів. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині пройшла успішна реформа щодо розвитку і розширення зрошувальних земель та зміни структури посівів. Це робить область ключовим постачальником овочів та кавунів для України.

Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова. 

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За словами посадовиці, потенційна площа зрошувальних земель в Україні була однією з найбільших у Європі, становлячи 226 тисяч гектарів. Однак через підрив дамби на Каховській ГЕС, в цей момент фактично зрошується лише 40-42 тисячі гектарів.

"Минулого року завдяки реформі меліорації Одеська область додаткова отримала близько 3 тисяч гектарів зрошувальних земель, і більшість цих земель вже виділена або буде виділена під посів та вирощування овочевих культур. Внаслідок трагедії на Каховській ГЕС буде не вистачати не лише овочів, а й кавунів, але Одеська область здатна забезпечити себе, сусідні регіони, і мабуть, всю Україну цими культурами", — розповіла Стоянова.

Директорка департаменту аграрної політики підкреслила, цьогоріч не буде нестачі продуктів та зростання цін як в Україні в цілому, так і в Одеській області. Це пов’язано з тим, що щороку в країні виробляється в 5–6 разів більше харчової продукції, ніж споживається. 

Нагадаємо, комітет аграрної та земельної політики повідомляє, що аграрії Одещини офіційно розпочали жнива-2023. Збір врожаю планується з площі понад 1 млн га, що охоплює різноманітні культури.

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