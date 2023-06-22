Одесчина обеспечит Украину арбузами и овощами

Продажа арбузов. Фото: google

В Одесской области прошла успешная реформа по развитию и расширению оросительных земель и изменению структуры посевов. Это делает область ключевым поставщиком овощей и арбузов для Украины.

Об этом на брифинге рассказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации Алла Стоянова.

Читайте также:

По словам чиновницы, потенциальная площадь оросительных земель в Украине была одной из крупнейших в Европе, составляя 226 тысяч гектаров. Однако из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС, в этот момент фактически орошается лишь 40-42 тысячи гектаров.

"В прошлом году благодаря реформе мелиорации Одесская область дополнительная получила около 3 тысяч гектаров оросительных земель, и большинство этих земель уже выделено или будет выделено под посев и выращивание овощных культур. В результате трагедии на Каховской ГЭС будет не хватать не только овощей, но и арбузов, но Одесская область способна обеспечить себя, соседние регионы, и, пожалуй, всю Украину этими культурами", — рассказала Стоянова.

Директор департамента аграрной политики подчеркнула, что в этом году не будет недостатка продуктов и роста цен как в Украине в целом, так и в Одесской области. Это связано с тем, что каждый год в стране производится в 5–6 раз больше пищевой продукции, чем потребляется.

Напомним, комитет аграрной и земельной политики сообщает, что аграрии Одесчины официально начали жатву-2023. Сбор урожая планируется с площади свыше 1 млн га, охватывающей различные культуры.