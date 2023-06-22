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Жнива-2023 на Одещині: аграрії готові зібрати понад 1 млн га врожаю

22 червня 2023 15:30
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Анна Мурадова
Редактор
Жнива-2023 на Одещині: аграрії готові зібрати понад 1 млн га врожаю
На Одещині розпочались жнива. Фото: Верховна рада України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Комітет аграрної та земельної політики повідомляє, що аграрії Одещини офіційно розпочали жнива-2023. Збір врожаю планується з площі понад 1 млн га, що охоплює різноманітні культури.

Про це повідомляє Верховна рада України.

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Зокрема, до збирання підлягають:

  • 538,3 тис. га озимої пшениці та тритикале,
  • 194,7 тис. га озимого ячменю,
  • 0,4 тис. га озимого жита,
  • 7,6 тис. га ярої пшениці,
  • 46,0 тис. га ярого ячменю,
  • 20,5 тис. га гороху,
  • 1,2 тис. га вівса,
  • 217,8 тис. га озимого та 3,3 тис. га ярого ріпаку.

Для ефективного збирання використовуватимуться 4000 сучасних зернозбиральних комбайнів, з яких 1000 привезено з інших регіонів держави. Це дозволить зібрати врожай в оптимальні агротехнічні терміни протягом 10-12 календарних днів.

Одеська область відзначається як перший регіон України, де розпочалося збирання нового врожаю. 

Нагадаємо, понад 90 агропідприємців з усієї області зібралися на зустрічі з головою Одеської обласної адміністрації Олегом Кіпером. У ході зустрічі сторони обговорили нагальні питання, пов'язані з початком збору врожаю 2023.

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