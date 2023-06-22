Жнива-2023 на Одещині: аграрії готові зібрати понад 1 млн га врожаю
Комітет аграрної та земельної політики повідомляє, що аграрії Одещини офіційно розпочали жнива-2023. Збір врожаю планується з площі понад 1 млн га, що охоплює різноманітні культури.
Про це повідомляє Верховна рада України.
Зокрема, до збирання підлягають:
- 538,3 тис. га озимої пшениці та тритикале,
- 194,7 тис. га озимого ячменю,
- 0,4 тис. га озимого жита,
- 7,6 тис. га ярої пшениці,
- 46,0 тис. га ярого ячменю,
- 20,5 тис. га гороху,
- 1,2 тис. га вівса,
- 217,8 тис. га озимого та 3,3 тис. га ярого ріпаку.
Для ефективного збирання використовуватимуться 4000 сучасних зернозбиральних комбайнів, з яких 1000 привезено з інших регіонів держави. Це дозволить зібрати врожай в оптимальні агротехнічні терміни протягом 10-12 календарних днів.
Одеська область відзначається як перший регіон України, де розпочалося збирання нового врожаю.
Нагадаємо, понад 90 агропідприємців з усієї області зібралися на зустрічі з головою Одеської обласної адміністрації Олегом Кіпером. У ході зустрічі сторони обговорили нагальні питання, пов'язані з початком збору врожаю 2023.