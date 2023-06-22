Жнива-2023 на Одещині: аграрії готові зібрати понад 1 млн га врожаю

На Одещині розпочались жнива. Фото: Верховна рада України

Комітет аграрної та земельної політики повідомляє, що аграрії Одещини офіційно розпочали жнива-2023. Збір врожаю планується з площі понад 1 млн га, що охоплює різноманітні культури.

Про це повідомляє Верховна рада України.

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Зокрема, до збирання підлягають:

538,3 тис. га озимої пшениці та тритикале,

194,7 тис. га озимого ячменю,

0,4 тис. га озимого жита,

7,6 тис. га ярої пшениці,

46,0 тис. га ярого ячменю,

20,5 тис. га гороху,

1,2 тис. га вівса,

217,8 тис. га озимого та 3,3 тис. га ярого ріпаку.

Для ефективного збирання використовуватимуться 4000 сучасних зернозбиральних комбайнів, з яких 1000 привезено з інших регіонів держави. Це дозволить зібрати врожай в оптимальні агротехнічні терміни протягом 10-12 календарних днів.

Одеська область відзначається як перший регіон України, де розпочалося збирання нового врожаю.

Нагадаємо, понад 90 агропідприємців з усієї області зібралися на зустрічі з головою Одеської обласної адміністрації Олегом Кіпером. У ході зустрічі сторони обговорили нагальні питання, пов'язані з початком збору врожаю 2023.