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Жатва-2023 в Одесской области: аграрии готовы собрать более 1 млн га урожая

22 июня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Жатва-2023 в Одесской области: аграрии готовы собрать более 1 млн га урожая
В Одесской области началась жатва. Фото: Верховная Рада Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Комитет аграрной и земельной политики сообщает, что аграрии Одесщины официально начали жатву-2023. Сбор урожая планируется с площади свыше 1 млн га, охватывающей различные культуры.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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В частности, к сбору подлежат:

  • 538,3 тыс. га озимой пшеницы и тритикале,
  • 194,7 тыс. га озимого ячменя,
  • 0,4 тыс. га озимой ржи,
  • 7,6 тыс. га яровой пшеницы,
  • 46,0 тыс. га ярового ячменя,
  • 20,5 тыс. га гороха,
  • 1,2 тыс. га овса,
  • 217,8 тыс. га озимого и 3,3 тыс. га ярового рапса.

Для эффективного уборки будут использоваться 4000 современных зерноуборочных комбайнов, из которых 1000 привезено из других регионов государства. Это позволит собрать урожай в оптимальные агротехнические сроки в течение 10-12 календарных дней.

Одесская область отмечается как первый регион Украины, где начался сбор нового урожая.

Напомним, более 90 агропредпринимателей со всей области собрались на встрече с главой Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером. В ходе встречи стороны обсудили насущные вопросы, связанные с началом сбора урожая 2023 года.

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