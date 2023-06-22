Жатва-2023 в Одесской области: аграрии готовы собрать более 1 млн га урожая

В Одесской области началась жатва. Фото: Верховная Рада Украины

Комитет аграрной и земельной политики сообщает, что аграрии Одесщины официально начали жатву-2023. Сбор урожая планируется с площади свыше 1 млн га, охватывающей различные культуры.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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В частности, к сбору подлежат:

538,3 тыс. га озимой пшеницы и тритикале,

194,7 тыс. га озимого ячменя,

0,4 тыс. га озимой ржи,

7,6 тыс. га яровой пшеницы,

46,0 тыс. га ярового ячменя,

20,5 тыс. га гороха,

1,2 тыс. га овса,

217,8 тыс. га озимого и 3,3 тыс. га ярового рапса.

Для эффективного уборки будут использоваться 4000 современных зерноуборочных комбайнов, из которых 1000 привезено из других регионов государства. Это позволит собрать урожай в оптимальные агротехнические сроки в течение 10-12 календарных дней.

Одесская область отмечается как первый регион Украины, где начался сбор нового урожая.

Напомним, более 90 агропредпринимателей со всей области собрались на встрече с главой Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером. В ходе встречи стороны обсудили насущные вопросы, связанные с началом сбора урожая 2023 года.