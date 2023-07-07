Уменьшение экспорта зерна: обзор недельных результатов

Загрузка судна зерном. Фото: google

В течение недели, с 26 июня по 2 июля, через морские порты Одесской области было экспортировано 275,7 тысячи тонн агропродукции. Это на 23% меньше отгрузок, чем неделю назад.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

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Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 6 единиц. Это на 4 судна меньше, чем на прошлой неделе.

"Эти суда еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения дальше к клиентам и ожидают ее. Кроме этого, снижается количество судов, прошедших инспекцию на вход. За прошедшую неделю таких судов было всего 4 единицы", — говорится в сообщении.

Основными видами экспортируемой продукции во время 46-й недели работы "зернового коридора" были:

кукуруза (43% экспорта за этот период);

жмыхи подсолнечные (23%);

подсолнечное масло (23%).

Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Жатва на Одесчине

На землях Одесчины ожидается достижение хороших результатов в жатве этого года. Регион уже приближается к границе 400 тысяч тонн намолоченного зерна. В настоящее время средняя урожайность составляет 33,3 центнера на гектар.

Отметим, срок действия "зернового соглашения" истекает 17 июля. РФ в очередной раз заявляют, что не видят оснований для продолжения экспорта украинского продовольствия. Сергей Братчук считает, что в ситуацию должен вмешаться Эрдоган и продемонстрировать Путину, кто именно властвует в Черном море.