Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Уменьшение экспорта зерна: обзор недельных результатов arrow

Уменьшение экспорта зерна: обзор недельных результатов

7 июля 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Уменьшение экспорта зерна: обзор недельных результатов
Загрузка судна зерном. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В течение недели, с 26 июня по 2 июля, через морские порты Одесской области было экспортировано 275,7 тысячи тонн агропродукции. Это на 23% меньше отгрузок, чем неделю назад.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

Читайте также:

Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 6 единиц. Это на 4 судна меньше, чем на прошлой неделе.

"Эти суда еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения дальше к клиентам и ожидают ее. Кроме этого, снижается количество судов, прошедших инспекцию на вход. За прошедшую неделю таких судов было всего 4 единицы", — говорится в сообщении.

Основными видами экспортируемой продукции во время 46-й недели работы "зернового коридора" были:

  • кукуруза (43% экспорта за этот период);
  • жмыхи подсолнечные (23%);
  • подсолнечное масло (23%).
Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Жатва на Одесчине

На землях Одесчины ожидается достижение хороших результатов в жатве этого года. Регион уже приближается к границе 400 тысяч тонн намолоченного зерна. В настоящее время средняя урожайность составляет 33,3 центнера на гектар.

Отметим, срок действия "зернового соглашения" истекает 17 июля. РФ в очередной раз заявляют, что не видят оснований для продолжения экспорта украинского продовольствия. Сергей Братчук считает, что в ситуацию должен вмешаться Эрдоган и продемонстрировать Путину, кто именно властвует в Черном море.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз