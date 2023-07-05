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"Потрібно, щоб Ердоган показав свої яйця": Братчук про зернову угоду (відео)

5 липня 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Потрібно, щоб Ердоган показав свої яйця": Братчук про зернову угоду (відео)
Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Термін дії "зернової угоди" спливає 17 липня. РФ вчергове заявляють, що не мають не бачать підстав для продовження експорту українського продовольства. Сергій Братчук вважає, що в ситуацію має втрутитись Ердоган й продемонструвати Путіну, хто саме панує в Чорному морі. 

Про це голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук повідомив на своєму Telegram-каналі.

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"Це один з останніх механізмів тиску на світову спільноту, який залишається у "бункерного діда". Тут треба лише одне, щоб Ердоган показав "свої яйця" Путіну. Тобто сказав: "Чує, ти, бункерний, в кого є найміцніший флот у Чорному морі". Турецькі ВМС наймогутніші сьогодні в Чорному морі", — зазначив Сергій Братчук. 

Він додав, що зернова угода має бути продовжена. Крім того, Братчук нагадав, що минулого разу коли РФ саботувала процес продовження роботи Чорноморського коридору Туреччина, ООН та Україна заявили, що експорт триватиме. 

Що відомо про "зернову ініціативу"

Зазначимо, "зернову ініціативу" було прийнято у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини, тоді як Росія та ООН паралельно підписали меморандум. Ініціативу було укладено на 120 днів, і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її продовжили на 120 днів, то Росія стверджувала, що всього на 60 — до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій щодо торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Нагадаємо, робота "зернової угоди" стала можливою тільки після звільнення острова Зміїний. Саме деокупація території змусила РФ передислокувати свій флот та відкрила так званий Чорноморський коридор для експорту українського продовольства.

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