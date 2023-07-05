"Нужно, чтобы Эрдоган показал свои яйца": Братчук о зерновом соглашении (видео)

Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

Срок действия "зернового соглашения" истекает 17 июля. РФ в очередной раз заявляют, что нет оснований для продолжения экспорта украинского продовольствия. Сергей Братчук считает, что в ситуацию должен вмешаться Эрдоган и продемонстрировать Путину, кто именно властвует в Черном море.

Об этом глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил на своем Telegram-канале.

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"Это один из последних механизмов давления на мировое сообщество, которое остается у "бункерного деда". Здесь нужно лишь одно, чтобы Эрдоган показал "свои яйца" Путину. То есть сказал: "Слышишь, ты, бункерный, у кого есть самый крепкий флот в Черном море". Турецкие ВМС самые мощные сегодня в Черном море", — отметил Сергей Братчук.

Он добавил, что зерновое соглашение должно быть продлено. Кроме того, Братчук напомнил, что в прошлый раз, когда РФ саботировала процесс продолжения работы Черноморского коридора Турция, ООН и Украина заявили, что экспорт будет продолжаться.

Что известно о "зерновой инициативе"

Отметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 года с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Инициатива была заключена на 120 дней, и ее продолжали дважды, в последний раз 18 марта. Однако если Украина заявляла, что она продлена на 120 дней, то Россия утверждала, что всего на 60 — до 18 мая, и настаивала на разблокировании работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и снятии всех санкций по торговле российской агропродукцией и удобрениями.

Напомним, работа "зернового соглашения" стала возможной только после освобождения острова Змеиный. Именно деоккупация территории заставила РФ передислоцировать свой флот и открыла так называемый Черноморский коридор для экспорта украинского продовольствия.