В України немає доводів для продовження роботи "зернового коридору", — Лавров

Сергій Лавров. Фото: google

Росія продовжує погрожувати зупинити "зернову угоду". Керівництво країни-агресора заявило, що Україна підірвала аміакопровід Тольятті-Одеса, що унеможливлює роботу Чорноморського коридору.

Про це повідомив Глава МЗС Росії Сергій Лавров.

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"Ще однією краплею у чашу терпіння став терористичний акт на аміакопроводі Тольятті-Одеса. Зеленський особисто блокував поновлення роботи аміакопроводу. Він висував якісь політичні умови, а тепер вони його значить просто підірвали. Тому я не бачу які є докази у тих, хто хотів би продовжити дію цієї чорноморської ініціативи", — зазначив Сергій Лавров.

Тим часом Володимир Зеленський зазначив, що трубопровід був пошкоджений внаслідок обстрілу окупантів. Президент додав, що пошкоджений аміакопровід можна відновити.

"Це частина того аміакопроводу, про який так багато всі говорять, але бачите, як питання вирішується? Усі думають, що робити з аміаком, щоб світ не постраждав, а просто щось прилетіло від Росії — і все. Точка входу знаходиться на території, де вони. Якщо говорити про аміак і якби ви запитали мене, чи можемо ми відновити цю роботу, то так. Якщо це буде потрібно — так", — сказав Зеленський.

Що відомо про аміакопровід "Тольятті-Одеса"

Це газопровід, призначений для транспортування аміаку. У світі існує кільканадцять таких продуктопроводів, п'ятим з них є єдиний в Україні аміакопровід Тольятті — Одеса.

Аміак передається від ТоАЗ до Одеського припортового заводу (ОПЗ) у місті Южне, де завантажується в танкери та транспортується до заводів американської нафтової компанії.

24 лютого 2022 року в день російського вторгнення в Україну Тольяттіазот зупинив транзит аміаку через трубопровід, посилаючись на ситуацію в Україні.

30 травня було повідомлено про пошкодження гілки аміакопроводу в Бахмутському районі.

До 24 лютого аміакопроводом прокачували до 200 тис. тонн газу на місяць. Отже, у разі відновлення транзиту РФ отримуватиме близько 200 млн дол. щомісяця, або 2,4 млрд дол. за рік.

Що відомо про "зернову ініціативу"

Зазначимо, "зернову ініціативу" було прийнято у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини, тоді як Росія та ООН паралельно підписали меморандум. Ініціативу було укладено на 120 днів, і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її продовжили на 120 днів, то Росія стверджувала, що всього на 60 — до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій щодо торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Нагадаємо, робота "зернової угоди" стала можливою тільки після звільнення острова Зміїний. Саме деокупація території змусила РФ передислокувати свій флот та відкрила так званий Чорноморський коридор для експорту українського продовольства.