У Украины нет доводов для продолжения работы "зернового коридора", — Лавров

Сергей Лавров. Фото: google

Россия продолжает угрожать остановить "зерновое соглашение". Руководство страны-агрессора заявило, что Украина подорвала аммиакопровод Тольятти-Одесса, что делает невозможным работу Черноморского коридора.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

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"Еще одной каплей в чашу терпения стал террористический акт на аммиакопроводе Тольятти-Одесса. Зеленский лично блокировал возобновление работы аммиакопровода. Он выдвигал какие-то политические условия, а теперь они его значит просто взорвали. По этому я не вижу какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой Черноморской инициативы", — отметил Сергей Лавров.

Тем временем Владимир Зеленский отметил, что трубопровод был поврежден в результате обстрела оккупантов. Президент добавил, что поврежденный аммиакопровод можно восстановить.

"Это часть того аммиакопровода, о котором так много говорят, но видите, как вопрос решается? Все думают, что делать с аммиаком, чтобы мир не пострадал, а просто что-то прилетело от России — и все. Точка входа находится на территории, где они. Если говорить об аммиаке и если бы вы спросили меня, можем ли мы возобновить эту работу, то да. Если это будет нужно — да", — сказал Зеленский.

Что известно об аммиакопроводе "Тольятти-Одесса"

Это газопровод, предназначенный для транспортировки аммиака. В мире существует несколько таких продуктопроводов, пятым из них является единственный в Украине аммиакопровод Тольятти — Одесса.

Аммиак передается от ТоАЗ в Одесский припортовый завод (ОПЗ) в городе Южное, где загружается в танкеры и транспортируется на заводы американской нефтяной компании.

24 февраля 2022 года в день российского вторжения в Украину Тольяттиазот остановил транзит аммиака по трубопроводу, ссылаясь на ситуацию в Украине.

30 мая было сообщено о повреждении ветви аммиакопровода в Бахмутском районе.

До 24 февраля аммиакопроводом прокачивали до 200 тыс. тонн газа в месяц. Следовательно, в случае восстановления транзита РФ будет получать около 200 млн дол. ежемесячно, или 2,4 млрд дол. за год.

Что известно о "зерновой инициативе"

Отметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 года с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Инициатива была заключена на 120 дней, и ее продолжали дважды, в последний раз 18 марта. Однако если Украина заявляла, что она продлена на 120 дней, то Россия утверждала, что всего на 60 — до 18 мая, и настаивала на разблокировании работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и снятии всех санкций по торговле российской агропродукцией и удобрениями.

Напомним, работа "зернового соглашения" стала возможной только после освобождения острова Змеиный. Именно деоккупация территории заставила РФ передислоцировать свой флот и открыла так называемый Черноморский коридор для экспорта украинского продовольствия.