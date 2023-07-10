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ВМС Турции будут сопровождать суда в случае выхода РФ из "зернового соглашения"

10 июля 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ВМС Турции будут сопровождать суда в случае выхода РФ из "зернового соглашения"
Судно с зерном в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В настоящее время продолжаются активные переговоры по продолжению работы "зернового коридора". В случае выхода РФ из соглашения Украина и Турция готовы обеспечить безопасность судовладельцам, чтобы продолжить экспорт агропродукции.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук на брифинге от "Медиацентр Украина — Укринформ".

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Украина готова к продолжению работы "зернового коридора", несмотря на возможные манипуляции России. Для этого был создан страховой фонд для судов, которые будут двигаться по зерновому коридору в 20 млрд гривен. Между тем, Турция также готова стать гарантом безопасности.

"Собственно, мы от Турции в принципе получили подтверждение, что они готовы своими военно-морскими силами гарантировать прохождение по коридору в Босфор, что также вызывает определенное оптимистическое видение дальнейшей истории с экспортом украинской продукции", — заявил Марчук.

Больше о "зерновом соглашении"

Срок действия зернового соглашения подходит к концу через неделю, 17 июля. В настоящее время ведутся переговоры по ее продлению на три месяца. Тем временем порты Одесской области готовы увеличить объемы загрузок судов.

За минувшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 7 судов покинуло украинские порты. На их борту было более трехсот тысяч тонн зерна и других пищевых продуктов. Тем временем в сторону Босфора отправились 64 российских судна.

Также глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что эффективная работа "зернового коридора" после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.

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