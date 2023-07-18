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Скільки агропродукції експортували за останній тиждень роботи "зернового коридору"

18 липня 2023 17:10
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Анна Мурадова
Редактор
Скільки агропродукції експортували за останній тиждень роботи "зернового коридору"
Перевірка судна із зерном. Фото: twitter / tcsavunma
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом тижня, з 10 по 16 липня, через морські порти Одеської області було експортовано 76,7 тисячі тонн агропродукції. Це на 50% менше відвантажень, ніж тиждень тому.

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

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Слід зазначити, що минулого тижня два останніх судна покинули порти Одеської області. Цим суднам ще необхідно пройти інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її.

Основними видами експортованої продукції під час 50-го тижня роботи "зернового коридору" були: 

  • кукурудза (80% експорту за цей період);
  • ріпак (20%).
Результати роботи "зернового коридору" за тиждень. Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результати роботи "зернового коридору" за тиждень. Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Зупинка "зернового коридору"

Нагадаємо, вчора в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині. 

Зазначимо, у разі виходу РФ з угоди Україна готова до продовження роботи "зернового коридору". Для цього було створено страховий фонд для суден, яку рухатимуться "зерновим коридором", у 20 млрд гривень. Тим часом Туреччина також готова стати гарантом безпеки.

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