Пєсков зробив заяву щодо зупинки "зернової угоди"

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Сьогодні в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. Як сказав уже раніше президент Російської Федерації, спливає термін 17 липня. На жаль, частина щодо Росії цих чорноморських домовленостей не виконана досі. Тому її дія припиняється. Зернова угода зупинилася. Як тільки буде виконано російську частину, російська сторона повернеться негайно до реалізації цієї угоди", — сказав Пєсков.

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Нагадаємо, у разі виходу РФ з угоди Україна готова до продовження роботи "зернового коридору". Для цього було створено страховий фонд для суден, яку рухатимуться "зерновим коридором", у 20 млрд гривень. Тим часом Туреччина також готова стати гарантом безпеки.

Зазначимо, вранці 16 липня з одеського порту вийшло останнє судно, яке було завантажене українським зерном. Балкер TQ SAMSUN під турецьким прапором має доправити до Нідерландів 15 тисяч 300 тонн ріпаку і 23,5 тисячі тонн кукурудзи.