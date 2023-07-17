Песков сделал заявление об остановке "зернового соглашения"
Срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Сегодня в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.
Об этом сообщают росСМИ.
"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть в отношении России этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. Зерновое соглашение остановилось. Как только будет исполнена российская часть, российская сторона вернется немедленно к реализации этого соглашения", — сказал Песков.
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Напомним, в случае выхода РФ из соглашения Украина готова к продолжению работы "зернового коридора". Для этого был создан страховой фонд для судов, которые будут двигаться по "зерновому коридору", в 20 млрд гривен. Между тем, Турция также готова стать гарантом безопасности.
Отметим, утро, 16 июля, из одесского порта вышло в последнее судно, которое было загружено украинским зерном. Балкер TQ SAMSUN под турецким флагом должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы.