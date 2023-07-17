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Песков сделал заявление об остановке "зернового соглашения"

17 июля 2023 12:21
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Анна Мурадова
Редактор
Песков сделал заявление об остановке "зернового соглашения"
Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Сегодня в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть в отношении России этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. Зерновое соглашение остановилось. Как только будет исполнена российская часть, российская сторона вернется немедленно к реализации этого соглашения", — сказал Песков.

Больше о "зерновом соглашении"

Напомним, в случае выхода РФ из соглашения Украина готова к продолжению работы "зернового коридора". Для этого был создан страховой фонд для судов, которые будут двигаться по "зерновому коридору", в 20 млрд гривен. Между тем, Турция также готова стать гарантом безопасности.

Отметим, утро, 16 июля, из одесского порта вышло в последнее судно, которое было загружено украинским зерном. Балкер TQ SAMSUN под турецким флагом должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы.

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