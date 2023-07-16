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З Одеси вийшло останнє судно зі збіжжям у рамках зернової угоди

16 липня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З Одеси вийшло останнє судно з зерном
Балкер TQ SAMSUN. Фото: MarineTraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку, 16 липня, з одеського порту вийшло останнє судно, яке було завантажене українським зерном. Наразі "зернова ініціатива" під загрозою зупинення. 

Про це Новини.LIVE дізналося з відкритої онлайн-мапи MarineTraffic.

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Балкер TQ SAMSUN під турецьким прапором має доправити до Нідерландів 15 тисяч 300 тонн ріпаку і 23,5 тисячі тонн кукурудзи.

Також це судно було останнім, яке отримало 28 червня дозвіл від представників спільного координаційного центру (СКЦ) на прохід протокою Босфор до Одеси. Після цього росіяни заблокували прохід цивільних суден до України, чим майже зупинили роботу зернового коридору. 

Зазначимо, що за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" всього одне судно покинуло українські порти. На його  борту було 27 тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів. Тим часом у бік Босфору вирушило 41 російське судно.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він та президент Росії Володимир Путін однієї думки щодо продовження "зернової угоди". Угода дозволяє експорт українського зерна в Чорне море, а її термін дії закінчується наступного тижня.

Додамо, раніше ми писали, що протягом тижня, з 3 по 9 липня, через морські порти Одеської області було експортовано 151,8 тисячі тонн агропродукції. Це на 45% менше відвантажень, ніж тиждень тому.

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