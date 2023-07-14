Зерновий коридор майже зупинився: скільки суден покинули одеські порти

Судно експортує зерно. Фото: google

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" всього одне судно покинуло українські порти. На його борту було 27 тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів. Тим часом у бік Босфору вирушило 41 російське судно.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря — 116 суден, з них 26 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 94 судна, з них 15 рухались з протоки Босфор.

Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" завершується 17 липня. Туреччина активно працює над продовженням роботи Чорноморського коридору щонайменше на 3 місяці.

Зазначимо, наразі тривають активні перемовини, щодо продовження роботи "зернового коридору". У разі виходу РФ з угоди Україна та Туреччина готові гарантувати безпеку судновласникам, аби продовжити експорт агропродукції.