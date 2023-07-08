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Зернова ініціатива: скільки зерна вдалось експортувати за тиждень

8 липня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зернова ініціатива: скільки зерна вдалось експортувати за тиждень
Завантаження зерна на судно. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 7 суден покинуло українські порти. На їхньому борту було понад триста тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів. Тим часом у бік Босфору вирушило 64 російських судна.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 109 суден, з них 31 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 109 суден, з них 33 рухались з протоки Босфор;
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" завершується 17 липня. Туреччина активно працює над продовженням роботи Чорноморського коридору щонайменше на 3 місяці.

Тим часом ми писали, що глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ефективна робота зернового коридору після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього він вважає, що Захід повинен послабити санкції.

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